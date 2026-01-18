L’innovazione delle automobili: una nuova mostra al Mauto di Torino

TORINO – “Automobili. Una storia di innovazione concettuale”: questa la nuova mostra che animerà il Museo Nazionale dell’Automobile. Autore della mostra è Alain Bublex, un artista francese che lavora tra arte, design e architettura, esplorando i processi di progettazione e le forme della modernità.

La mostra è dedicata infatti all’automobile come spazio, forma e immaginario dal 1802 a oggi. Il percorso espositivo riunisce 44 opere tra testi e immagini, video, appunti, schizzi e dieci modelli di auto in scala 1:10. Il progetto nasce da una commissione della Fondation Cartier pour l’art contemporain per la mostra Autophoto (2017).

Durante la ricerca prende forma l’installazione À l’abri du vent et de la pluie, composta da modelli ridotti all’essenzialità delle forme. Il lavoro di Bublex segue un processo non lineare di associazioni, memorie e riflessioni sull’evoluzione dell’automobile.

La mostra sarà inaugurata il 21 gennaio alle 18,30 con la presenza dell’artista. Sarà visitabile fino all’8 marzo.

