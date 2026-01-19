Aveva rapinato una banca di Torino a volto scoperto e armato di coltello: arrestato

TORINO – Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato perché gravemente indiziato della rapina aggravata commessa il 28 novembre scorso, in danno della filiale della “Cassa di Risparmio di Asti”, in via Cibrario 6 a Torino.

I fatti

L’uomo era entrato nei locali dell’agenzia a volto scoperto, con i guanti calzati e armato di coltello: avvicinatosi alla cassa, sotto minaccia dell’arma, si era fatto consegnare la somma di 5.000 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.

La successiva attività svolta dagli investigatori della Squadra Mobile, consistente nell’analisi dei filmati dei sistemi di video sorveglianza presenti all’interno e nei pressi della filiale, nell’ascolto dei testimoni presenti ai fatti e nel riconoscimento fotografico da parte di quest’ultimi, ha permesso di identificare il rapinatore.

Il provvedimento è stato notificato all’uomo presso la casa circondariale di Siena, ove si trova per altra causa, dal 17 dicembre 2025.

