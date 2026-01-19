AlessandriaCronaca
Bassignana: si scontrano i conducenti di due auto, morta una donna di 79 anni
In auto con la donna anche un uomo e una ragazza minorenne
BASSIGNANA – Una donna di 79 anni ha perso la vita in uno scontro.
I fatti
Secondo quanto si apprende il sinistro è avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 78 a Bassignana, in provincia di Alessandria. I conducenti di due automobili, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati. La 79enne purtroppo è deceduta, con lei in auto un uomo e una ragazza minorenne poi trasportati in ospedale ad Alessandria, non sono feriti gravemente.
Sul posto oltre al personale sanitario anche i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
