Bassignana: si scontrano i conducenti di due auto, morta una donna di 79 anni

BASSIGNANA – Una donna di 79 anni ha perso la vita in uno scontro.

I fatti

Secondo quanto si apprende il sinistro è avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 78 a Bassignana, in provincia di Alessandria. I conducenti di due automobili, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati. La 79enne purtroppo è deceduta, con lei in auto un uomo e una ragazza minorenne poi trasportati in ospedale ad Alessandria, non sono feriti gravemente.

Sul posto oltre al personale sanitario anche i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

