Bambino di 10 anni ferito da un petardo a Torino, trasportato in codice rosso al Regina Margherita

TORINO – In via Pellizza da Volpedo, a Torino, poco prima delle 18 si è verificato lo scoppio di un petardo. A rimanere ferito un bambino di 10 anni, colpito seriamente alle mani, alle gambe e al volto.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, il cui personale sanitario ha prestato i primi soccorsi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita in codice rosso. Nonostante la gravità della ferita, il bambino non sono considerate in pericolo di vita.

Il bambino è stato operato alle mani, mentre le ferite al volto e alle gambe sono meno gravi. Si sta cercando intanto di capire la dinamica dell’incidente, ma è probabile che il bambino abbia cercato di avvendere il petoardo, che gli sarebbe esploso in mano..

