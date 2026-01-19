CronacaTorino
Bambino di 10 anni ferito da un petardo a Torino, trasportato in codice rosso al Regina Margherita
Il bambino è stato operato alle mani, mentre le ferite al volto e alle gambe sono meno gravi
TORINO – In via Pellizza da Volpedo, a Torino, poco prima delle 18 si è verificato lo scoppio di un petardo. A rimanere ferito un bambino di 10 anni, colpito seriamente alle mani, alle gambe e al volto.
Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, il cui personale sanitario ha prestato i primi soccorsi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita in codice rosso. Nonostante la gravità della ferita, il bambino non sono considerate in pericolo di vita.
Il bambino è stato operato alle mani, mentre le ferite al volto e alle gambe sono meno gravi. Si sta cercando intanto di capire la dinamica dell’incidente, ma è probabile che il bambino abbia cercato di avvendere il petoardo, che gli sarebbe esploso in mano..
