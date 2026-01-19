Seguici su

Eleonora Strino, la stella della chitarra Jazz all’Auditorium di Rivalta

Riconosciuta dalla critica come uno dei più̀ interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale

RIVALTAMuTevoLe 365 è il titolo della rassegna che Revejo organizza in collaborazione con la Città di Rivalta di Torino. Il nome è una sigla che evoca i contenuti, tra musica, teatro e letteratura, così come l’intenzione di offrire proposte cangianti, mai ripetitive. La stagione 25/26, in particolare, dedica maggiore attenzione alla musica, e sabato 17 gennaio ha inaugurato l’anno portando all’Auditorium Franca Rame di Rivalta, Eleonora Strino, vera star della chitarra Jazz.
Sul palco, oltra al suo incredibile talento, ha portato i brani di “Matilde”, il suo ultimo album. Insieme a lei due musicisti d’eccezione come Giulio Corini al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria.

Riconosciuta dalla critica come uno dei più̀ interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale, Eleonora Strino è cresciuta in una famiglia creativa. Suo padre e sua sorella erano importanti pittori di arte figurativa, ma era la musica ad attrarre Eleonora. Ha iniziato a suonare la chitarra da adolescente e, dopo avere ascoltato Jim Hall suonare con Bill Evans, ha capito di voler diventare una chitarrista jazz.

«Matilde è una donna che balla da sola in villaggio nell’entroterra della Spagna. Gli unici compagni di danza: un vento leggero che gioca con i suoi lunghi capelli neri ed un foulard bianco, intrecciato alle braccia affusolate. Non ha paura del giudizio delle persone, i suoi occhi sono chiusi e ridenti. Non ha paura di trovarsi in un territorio che non è il suo perché non appartiene a nessun luogo. Non ha paura di essere sola. Lei è Matilde: forte guerriera. Dedico questo disco a mio padre, per avermi insegnato ad essere una donna libera», racconta Eleonora Strino a proposito del suo ultimo lavoro discografico.

E sabato è stata un’occasione unica per poterla apprezzare con il suo charme e la sua tecnica nel padroneggiare la chitarra in un ambito così tecnico e completo come quello del repertorio Jazz.
Borgate dal vivo continua con “Il mare nel cassetto” – La via DI Franco Battiato il 28 Febbraio, “Grammamanti” – Vera Gheno il 20 Marzo e “La diva geniale” – Alessandro Barbaglia, 18 aprile, per maggiori info il sito web borgatedalvivo.it.

