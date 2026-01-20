Fissato il funerale di Mark, il 14enne deceduto dopo essere stato investito: a San Sebastiano da Po sarà lutto cittadino

SAN SEBASTIANO DA PO – Tutta la comunità di San Sebastiano da Po, e non solo, è ancora scossa per la tragedia che ha colpito la famiglia di Mark Mariut, lo studente di 14 anni investito dal conducente di una Mercedes Classe E sulla SP 590 in località Abate di San Sebastiano da Po.

Il 16 gennaio la terribile notizia della morte del giovane che, secondo una prima ricostruzione, stava camminando a bordo strada intorno alle 7:15 del mattino per andare a prendere il pullman che lo avrebbe portato a scuola a Chivasso, quando una vettura l’ha investito. Il corpo ha colpito il parabrezza ed è stato scaraventato per alcuni metri sulla strada. La Procura ha indagato l’automobilista per omicidio stradale.

Il funerale e il lutto cittadino

Il funerale di Mark sarà celebrato venerdì 23 gennaio alle 14.30 al Centro Pastorale Don Arnosio, a San Sebastiano da Po. La partenza è prevista alle 13 dalle camere mortuarie dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino. La veglia di preghiera si terrà giovedì 22 gennaio alle 20, sempre al Centro Pastorale. Dopo la funzione religiosa Mark sarà accolto nel cimitero della Pieve, a San Sebastiano da Po.

Il sindaco Giuseppe Bava e tutta l’amministrazione hanno espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del 14enne con un messaggio di vicinanza e solidarietà alla famiglia. Il primo cittadino ha inoltre comunicato di essere in stretto contatto con Prefettura, Arma dei carabinieri e Città Metropolitana, per migliorare la sicurezza viaria sulle ex SS590 e 458.

L’amministrazione comunale di San Sebastiano da Po ha anche deciso di proclamare il lutto cittadino il 23 gennaio, giorno del funerale del ragazzo, dalle 14.30 alle 14.45, disponendo la chiusura delle attività commerciali con abbassamento delle saracinesche e un minuto di silenzio nelle scuole.

