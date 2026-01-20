A Torino prorogato il divieto di vendita dalle 21 di bevande in vetro: le aree interessate e fino a quando

TORINO – È stata deliberata questa mattina dalla giunta comunale la proroga fino al 31 marzo 2027 delle misure che anticipano alle ore 21 – in specifiche aree della città – il divieto di vendita, cessione e detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo, per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico.

La proposta degli assessori al Commercio Paolo Chiavarino, di concerto con l’assessore alla Legalità e alla Sicurezza Marco Porcedda, per garantire maggiore sicurezza e decoro urbano.

La proroga

L’attuale regolamento di Polizia Urbana, all’articolo 8-bis, prevede su tutto il territorio cittadino il divieto di vendita, cessione e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo dalle ore 23 alle ore 7 del mattino. Nelle aree individuate dal provvedimento, l’orario di applicazione del divieto è pertanto esteso dalle ore 21 alle ore 7.

La proroga conferma le disposizioni già adottate precedentemente (deliberazioni n. 358 del 21 giugno 2024 e n. 150 del 25 marzo 2025) e mantiene invariati i perimetri delle aree interessate, individuate sulla base delle criticità riscontrate in relazione agli assembramenti e al consumo di alcol in spazio pubblico, anche attraverso il confronto con le Circoscrizioni coinvolte e l’analisi dei dati forniti dalla Polizia Municipale e dal Numero Unico di Emergenza 112.

L’amministrazione fa sapere che continuerà a monitorare gli effetti del provvedimento, valutando eventuali integrazioni o modifiche sulla base delle indicazioni che emergeranno dal Tavolo di Osservazione per le tematiche connesse alla vivibilità urbana.

Le aree interessate dal provvedimento

Circoscrizione 2

Quadrante compreso tra via Sanremo, via Carlo del Prete, via Don Giovanni Grioli e via Bernardo de Canal (civici pari e dispari).

Area delimitata dalle vie Monte Novegno, Castelgomberto e Guido Reni, nel tratto compreso tra il civico 211 e via Castelgomberto, inclusi i civici interni dal 213 al 213/24.

Area compresa tra via Onorato Vigliani, via Michele Amari, via Duino e corso Caio Plinio (civici pari e dispari).

Via Onorato Vigliani, nel tratto compreso tra corso Unione Sovietica e strada delle Cacce (civici pari e dispari).

Corso Sebastopoli, nel tratto compreso tra via Tripoli e via Carlo Castelnuovo delle Lanze, con proseguimento su via Ettore Fieramosca (civici pari e dispari).

Corso Siracusa, nel tratto compreso tra via Nuoro e via Castelgomberto n. 125 (civici pari e dispari).

Via Barletta, nel tratto compreso tra via Gradisca e via Giovanni Emanuel (civici pari e dispari).

Corso Unione Sovietica, nel tratto compreso tra via Monteponi e strada del Drosso (civici pari e dispari).

Circoscrizione 3

Area delimitata dalle vie Pollenzo (ambo i lati), Chiomonte (ambo i lati), San Bernardino (ambo i lati), San Paolo, corso Peschiera e piazza Sabotino.

Circoscrizione 5

Area compresa tra via Emilio Brusa, corso Lombardia, via Cognetti De Martiis e via Mazzé (civici pari e dispari).

Area delimitata da via Viterbo, via Luigi Goytre, corso Toscana e via Giuseppe Bravin (civici pari e dispari).

Quadrante definito da via Orvieto, corso Benedetto Brin, via Ciamarella e via Tesso (civici pari e dispari).

Circoscrizione 6

Via Renato Martorelli, nel tratto compreso tra via Salassa e via Pierluigi Palestrina (civici pari e dispari).

Area compresa tra via Baltea, corso Vercelli, via Volpiano e via Leinì, nonché area delimitata da via Fossata, via Belmonte e corso Vercelli (civici pari e dispari).

Perimetro definito da via Brandizzo, via Crescentino, via Malone e corso Giulio Cesare (civici pari e dispari).

Piazza Derna, nel tratto compreso tra i civici 211 e 240, e corso Taranto nel tratto compreso tra piazza Derna e via Monte Rosa (civici pari e dispari).

Circoscrizione 7

Area compresa tra lungo Dora Napoli, via Mondovì, corso Emilia e corso Giulio Cesare, nonché area delimitata da lungo Dora Firenze, corso Giulio Cesare, corso Brescia e via Aosta (civici pari e dispari).

Quadrante compreso tra via Bra, corso Vercelli, via Cuneo e corso Giulio Cesare (civici pari e dispari).

Circoscrizione 8

Corso Piero Maroncelli, nel tratto compreso tra via Villa Tommaso e via Genova (civici pari e dispari).

Via Nizza, nel tratto compreso tra corso Piero Maroncelli e le vie Testona e Beinette (civici pari e dispari).

Piazza Tancredi Galimberti, nel tratto compreso tra i civici 1 e 25, e piazza Carducci, nel tratto compreso tra i civici 116 e 173.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese