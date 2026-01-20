Volley femminile: vincono Novara, Chieri e Monviso, Cuneo cede contro Milano

TORINO – Questa sera in campo tutte e quattro le squadre piemontesi di volley femminile.

Le partite

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince ancora. In casa di una Cbf Balducci Hr Macerata brillante, equilibrata e combattiva che non regala nulla Spirito e compagne fanno bottino pieno (1-3) conquistando l’affermazione numero 16 in campionato.

La nota più bella della vittoriosa trasferta marchigiana è probabilmente Alice Degradi. All’esordio da titolare in campionato la schiacciatrice gioca una splendida gara risultando a pari merito con Nemeth (23 punti) la top scorer di serata e meritandosi il suo primo premio di MVP con la maglia biancoblù.

In campo le due squadre danno vita a un match avvincente e combattuto punto a punto. Le padrone di casa conquistano il primo set 26-24 in rimonta da 21-24, Chieri però non ci scompone, nel secondo set riprende a giocare con il suo ritmo e pareggia i conti imponendosi 22-25. Le ragazze di Negro si aggiudicano le ultime due frazioni 23-25, difendendo nei finali il vantaggio costruito nella seconda parte dei set.

Cbf Balducci Hr Macerata-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (26-24; 22-25; 23-25; 23-25).

La Honda Cuneo Granda Volley non riesce nell’impresa di fare punti all’Allianz Cloud: la Numia Vero Volley Milano vince 3-0. Alle Gatte non basta un terzo set giocato alla pari con una delle squadre più forti d’Italia per trovare punti pesanti in un campo difficilissimo.

Numia Vero Volley Milano – Honda Cuneo Granda Volley 3-0(25-16, 25-17, 29-27).

Vittoria da tre punti per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera 3-0 Perugia e si avvicina nel migliore dei modi alla Final Four di Coppa Italia Frecciarossa in programma nel weekend a Torino. Azzurre ben orchestrate da Carlotta Cambi, premiata MVP del match, e trascinate dai punti di un’incontenibile Ishikawa (top scorer con i suoi 14 punti).

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-MC Restauri Perugia 3-0 (25-17, 25-13, 25-20).

La Wash4Green Monviso Volley ritorna alla vittoria espugnando l’E-Work Arena al termine di una gara giocata sul filo di rasoio. Il tie break strappato alla Eurotek Laica Uyba porta due punti importantissimi in casa gialloblu consentendo a Bussoli e compagne di rimanere in undicesima posizione.

La squadra di Nica parte con il piede giusto in tutti i parziali, spesso subisce il rientro di una mai arrendevole Uyba ma nei momenti chiave si dimostra solida e determinata. Si gioca per lunghi tratti in perfetto equilibrio, come dimostrano anche i numeri (10 muri per il Monviso con il 29% di efficienza in attacco, 9 per la Laica con il 26%). Nella metà campo di casa la differenza la fa lei, Anna Davyskiba, 25 punti di cui 4 ace. Una prestazione da mvp. Da sottolineare anche la bella prova della coppia di centrale Sylves-Dodson, 13 punti con 6 muri per la prima, 16 punti per la seconda. Nella metà campo di casa Parra (25) e Obossa (18) sono le migliori.

La Wash4Green porta a casa una vittoria sudata ma meritata, importante per i punti conquistati ma anche in vista della prossima sfida che la vedrà ospitare San Giovanni in Marignano, uscita vincente dalla scontro con Firenze.

Eurotek Laica Uyba-Wash4Green Monviso Volley 2-3 (25/17, 26/28, 25/22, 19/25, 11/15).

