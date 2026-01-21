Collisioni, Morad primo headliner internazionale della Giornata Giovani: il 5 luglio una maratona urban in Piazza Medford

ALBA – Sarà Morad il primo headliner internazionale della Giornata Giovani di Collisioni, realizzata in collaborazione con Banca D’Alba, in programma domenica 5 luglio in Piazza Medford. Una data che si preannuncia come una vera e propria maratona di concerti dedicata alla musica urban e ai nuovi linguaggi della contemporaneità, pensata per intercettare gusti, energie e visioni delle nuove generazioni.

Rapper spagnolo di origine marocchina, Morad è oggi uno degli artisti più amati dagli under 22 in tutta Europa, con una media impressionante di 14 milioni di streaming settimanali su Spotify. Ma il suo successo va ben oltre i numeri delle piattaforme digitali: è un fenomeno che nasce e si diffonde per strada, nei parchi cittadini, in metropolitana, nelle auto con i finestrini abbassati e persino nei corridoi delle scuole superiori, dove i suoi brani passano di telefono in telefono, diventando colonna sonora quotidiana.

La storia di Morad è emblematica di una nuova idea di musica e di carriera artistica. Ha iniziato a rappare a soli 14 anni, registrando audio su WhatsApp insieme agli amici, e senza l’appoggio di un’etichetta discografica o il passaggio nelle radio tradizionali è riuscito a imporsi come artista multiplatino e protagonista dei principali festival europei. In un’epoca dominata da algoritmi e strategie di marketing invasive, il suo successo rappresenta – come spesso sottolineato dagli addetti ai lavori – il trionfo dell’autenticità.

A renderlo unico è anche la sua capacità di muoversi con naturalezza tra i generi: il suo flow elastico gli permette di passare dalla drill alla trap, dal rap classico allo UK garage, mantenendo sempre una cifra stilistica riconoscibile e profondamente personale. Brani come “Motorola”, “Normal” o “Yo no voy” hanno superato nel 2020 i 100 milioni di visualizzazioni, consacrandolo come una delle voci più incisive del panorama urban europeo.

Il concerto di Morad sarà uno dei momenti centrali della Giornata Giovani di Collisioni, ma non l’unico: la giornata del 5 luglio sarà infatti scandita da numerosi live, riuniti in un unico grande evento a cui si potrà accedere con un solo ticket valido per tutti i concerti. Un’occasione pensata per vivere la musica come esperienza collettiva, continua e immersiva, nel segno delle nuove tendenze e delle culture urbane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese