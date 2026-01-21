Alice dal vivo al Teatro Colosseo di Torino

TORINO – Il Teatro Colosseo ha accolto un pubblico numeroso per il concerto di Alice, con un tutto esaurito che conferma l’interesse ancora molto forte attorno al suo percorso artistico.

Lo spettacolo, inserito nel progetto Master Songs, è stato costruito come un racconto musicale sobrio e coerente. Alice ha alternato brani del proprio repertorio a riletture di alcuni grandi nomi della canzone d’autore italiana: Battiato, De André, De Gregori, Dalla, Fossati, Camisasca, Di Martino, Guccini. Canzoni note, affrontate con rispetto e senza stravolgimenti, lasciando spazio soprattutto alla voce.

La sua interpretazione è rimasta il centro del concerto: voce pulita, presente, capace di reggere sia i passaggi più delicati sia quelli più intensi. Accanto alla musica, sono stati inseriti anche testi di Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello e Maria Grazia Di Gleria, che hanno aggiunto un livello narrativo e riflessivo al concerto.

Sul palco con Alice tre musicisti: Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e programmazioni, Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. Un accompagnamento essenziale e delicato, che ha sostenuto il concerto senza mai sovrastarlo.

A completare lo spettacolo, alcune videoproiezioni discrete, fatte di volti, fiori e immagini evocative, che hanno accompagnato la musica senza distrarre. Un concerto lineare, curato, che ha puntato sulla qualità delle canzoni e sull’ascolto.

Foto e report di Samuele Silva.

