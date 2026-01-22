Seguici su

Ragazzo di 20 morto in uno scontro tra auto e Tir a Revello

Il ragazzo era alla guida della vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigli del fuoco per estrarlo
REVELLO – Un ragazzo di 20 anni è morto in seguito allo scontro tra un’auto e un Tir sulla strada statale 589 “dei Laghi di Avigliana.” Il ragazzo era alla guida della vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigli del fuoco per estrarlo. Lo scontro è avvenuto all’altezza di Revello.

La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale. Il personale Anas, il 118, i Vigli del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.

