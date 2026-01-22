Seeyousound 2026: Casino Royale e David Bowie raccontano lo spirito del festival

TORINO – Dal 3 all’8 marzo Torino torna a essere capitale dell’incontro tra cinema e musica con una nuova edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, che fin dalle prime anticipazioni dichiara con forza la propria identità. Due appuntamenti simbolo, l’opening dedicato ai Casino Royale e il closing affidato all’anteprima internazionale di un film su David Bowie, racchiudono l’anima di un festival che da sempre indaga il suono attraverso le immagini, e viceversa.

Opening Night: Casino Royale tra visione, racconto e performance

L’Opening Night, in programma martedì 3 marzo alle 20.30 al Cinema Massimo, sarà un vero e proprio evento speciale: Casino Royale SUONO/VISIONE/SUONO, una produzione originale nata dall’incontro tra la storica band milanese e il festival torinese. Non una semplice proiezione, ma un format pensato appositamente per la sala cinematografica, dove musica dal vivo e narrazione visiva si fondono in un’esperienza immersiva.

Al centro della serata due opere che raccontano il recente percorso cinematografico del collettivo legato ai Casino Royale. La prima è Quarantine Scenario (Italia, 60’, 2020), film sperimentale firmato da Pepsy Romanoff e presentato a Seeyousound in una versione rieditata in anteprima. Il progetto nasce durante il lockdown come una colonna sonora senza immagini, costruita a partire dal brano Scenario del progetto Polaris dei Casino Royale. Condivisa con musicisti di tutto il mondo, la musica si è trasformata in un mosaico di istantanee sonore, interpretate liberamente e poi tradotte in immagini dal regista attraverso materiali raccolti in anni di viaggi: città, volti, frammenti di quotidianità. Ne emerge un racconto onirico e fluido, un viaggio collettivo che restituisce il senso di connessione e sospensione di un tempo fuori dall’ordinario.

Accanto a questo, Alba ad Ovest (Italia, 39’, 2025) di Frankie Caradonna, opera ibrida sviluppata nell’arco di tre anni insieme ai Casino Royale e a Overclock. È un attraversamento notturno della Milano contemporanea, un flusso visivo e sonoro che mescola cinema narrativo, documentario, musica e performance in una forma aperta e profondamente immersiva.

La doppia proiezione, accompagnata da una performance live inedita, ripercorre idealmente la storia di una band che ha segnato la musica italiana come pioniera del crossover. Tra la fine degli anni Ottanta e i Novanta, i Casino Royale hanno saputo fare da ponte tra sottoculture underground, pop ed elettronica sperimentale. Un percorso culminato in album fondamentali come Sempre più vicini, che nel 2025 ha celebrato il trentennale ed è considerato una pietra miliare per aver contaminato il pop italiano con dub ed elettronica. Seeyousound rende omaggio a questa storia di indipendenza artistica con una serata destinata a lasciare il segno.

Il gran finale: David Bowie, l’arte fino all’ultimo atto

Il Closing del festival, domenica 8 marzo alle 21.00 al Cinema Massimo, sarà affidato a Bowie: The Final Act di Jonathan Stiasny, presentato in prima internazionale alla presenza del regista. A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, il documentario sceglie di addentrarsi nel cuore di Blackstar, ultimo album e autentico testamento artistico dell’artista.

Lontano da un approccio celebrativo tradizionale, il film mette in secondo piano le icone più note per concentrarsi su una fase finale meno raccontata ma di straordinaria intensità. Attraverso materiali d’archivio e testimonianze intime, emergono momenti chiave come il leggendario live al Glastonbury Festival del 2000 e, soprattutto, la genesi di Blackstar. Fondamentale il racconto del produttore e storico collaboratore Tony Visconti, che rievoca le sessioni segrete dell’album come il gesto consapevole di un artista lucido di fronte alla propria fine, capace di trasformarla in un atto creativo definitivo.

