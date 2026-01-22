Un ispettore inviato dal Dicastero per i vescovi per verificare l’operato del vescovo di Alessandria, Guido Gallese

Il vescovo di Alessandria, Guido Gallese, è sotto osservazione da parte del Vaticano. Nelle scorse settimane, in Curia è arrivato un ispettore inviato dal Dicastero per i vescovi, l’organismo della Santa Sede che vigila sul governo delle diocesi. Si tratta del cardinale Giuseppe Bertello, incaricato di verificare l’operato del presule, alla guida della diocesi da quasi 14 anni.

Il cardinal Bertello di origine di Foglizzo, ha avviato una serie di incontri, ascoltando membri della curia, sacerdoti e laici. Una visita che ha suscitato interrogativi tra i fedeli, anche alla luce di alcuni episodi che negli ultimi anni hanno alimentato polemiche e perplessità. Tra questi, l’immagine rimasta impressa del Natale 2023, quando Gallese si presentò al tradizionale pranzo dei poveri a bordo di una Tesla, gesto che non passò inosservato.

Secondo quanto ricostruito, a Roma sarebbe stato nel tempo raccolto un dossier sul vescovo, alimentato da lettere e segnalazioni. Il materiale sarebbe arrivato sulla scrivania dell’allora prefetto del Dicastero per i vescovi, il cardinale Robert Francis Prevost, oggi papa Leone XIV.

Tra i temi al vaglio dell’ispettore ci sarebbero anche le questioni economiche e alcune operazioni considerate particolarmente rilevanti. L’attenzione si concentra, in particolare, sull’attuale residenza del vescovo, ricavata nello storico convento un tempo occupato dai frati cappuccini, e sulla realizzazione del nuovo Collegio Santa Chiara, che oggi ospita studenti universitari a pagamento.

A Gallese vengono inoltre attribuite abitudini di vita che, nel tempo, avrebbero contribuito ad alimentare il malcontento di una parte della comunità. Tra queste, la passione per il kitesurf, praticato anche in Sudamerica, e uno stile personale giudicato da alcuni poco in linea con l’immagine di sobrietà attesa da un vescovo.

Guido Gallese è nato a Genova nel 1962. Il 20 ottobre 2012 papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Alessandria; succedendo a Giuseppe Versaldi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese