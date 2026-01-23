Gli appuntamenti di gennaio e febbraio al Carlevè ‘d Turin: si parte da sabato 24 gennaio

TORINO – Il programma del Carlevè ‘d Turin 2026, carnevale cittadino di Torino, organizzato dal Comitato Manifestazioni Torinesi con il coordinamento della Pro Loco Torino e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino e Città di Torino, entra nel vivo sabato 24 gennaio con la sfilata inaugurale in centro città e domenica 25 gennaio con la sfilata dei carri allegorici sul circuito della Pellerina (corso Regina Margherita, corso Lecce, corso Appio Claudio), curata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi, l’organizzazione di categoria che, come ogni anno, dà vita al più grande luna park d’Italia con le sue oltre 100 attrazioni presenti fino all’8 marzo.

Sabato 24 gennaio alle 15 la sfilata parte da piazza Palazzo di Città con la partecipazione di Gianduja e Giacometta, delle altre maschere e dei personaggi dei Carnevali piemontesi e delle suggestive e spettacolari maschere veneziane. Ad accompagnarli, la banda e le majorettes sul percorso via Garibaldi, piazza Castello, via Roma, piazza Carignano, e ritorno in piazza Palazzo di Città. La giornata si concluderà alle 18.30 con la Messa di Carnevale, un momento solenne per ricordare due figure storiche dell’Associassion Piemonteisa: Andrea Flamini, l’indimenticato Gianduja di Torino, e il suo successore Aldo Rocchietti March.

Domenica 1 febbraio, a partire dalle 15, la festa si sposta in corso Regina Margherita. Qui prenderà il via la sfilata del Carlevè ‘d Turin, un grande evento che vedrà esibirsi i gruppi dell’Associazione Maschere Internazionali, bande musicali, gruppi mascherati a piedi e una selezione di carri allegorici provenienti da diverse località del territorio.

Il calendario degli eventi carnevaleschi proseguirà fino a metà febbraio. Sabato 14 febbraio alle 15 il Carnevale raggiungerà l’area commerciale al fondo di corso Giulio Cesare per un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli e alle famiglie, che avranno l’occasione di incontrare Gianduja e Giacometta. L’indomani, domenica 15 febbraio, l’appuntamento è fissato per le 10 con il suggestivo Carnevale Eridaneo sul Po, promosso dall’associazione Vie d’Acqua insieme alle società remiere. La manifestazione inizierà con il ritrovo presso la sede dei Marinai d’Italia al Valentino, dove i ciclisti provenienti dalle Vallere si uniranno a Gianduja, Giacometta e alle maschere veneziane; il gruppo discenderà poi il fiume a bordo di gondole e imbarcazioni storiche fino ai Murazzi, dove la sfilata fluviale si concluderà con la festa finale alla presenza delle autorità.

