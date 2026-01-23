Omaggio a Riccardo Scamarcio: quattro proiezioni al cinema Massimo il 3 e l’11 febbraio

TORINO – Il Museo Nazionale del Cinema dedica un omaggio a Riccardo Scamarcio con una rassegna speciale al Cinema Massimo, in programma il 3 e l’11 febbraio 2026. In calendario quattro film che lo vedono protagonista: Euforia di Valeria Golino, L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni e Modì – Tre giorni sulle ali della follia di Johnny Depp. Quest’ultimo titolo sarà presentato dallo stesso Scamarcio martedì 3 febbraio alle 20.30.

Nato nel 1979, Scamarcio è considerato uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano contemporaneo. Dopo il successo di pubblico ottenuto nei primi anni Duemila con Tre metri sopra il cielo, ha costruito una carriera solida e variegata, lavorando con registi italiani e internazionali e alternando cinema d’autore e produzioni più commerciali. Tra i suoi ruoli più noti figurano quelli in Romanzo criminale, Mine vaganti, Il grande sogno, John Wick: Capitolo 2 e Loro di Paolo Sorrentino.

Apprezzato per uno stile recitativo intenso e fisico, Scamarcio predilige personaggi introspettivi, costruiti su silenzi, sguardi e una forte presenza scenica. Nel tempo ha dimostrato grande versatilità, passando da ruoli impulsivi e istintivi a interpretazioni più complesse e tormentate, affinando un registro sempre più maturo senza perdere autenticità emotiva.

Johnny Depp

Modì – Tre giorni sulle ali della follia

(Gran Bretagna/Ungheria/Nuova Zelanda/Italia 2024, 110’, DCP, col., vo.sott. it.)

Parigi, 1916. Amedeo Modigliani, in fuga dalla polizia, desidera porre fine alla sua carriera e abbandonare la città. È ostacolato dai colleghi Maurice Utrillo e Chaim Soutine e dalla sua musa Beatrice Hastings. Tuttavia, dopo una notte di allucinazioni, il caos nella mente di Modi raggiunge il culmine quando si trova di fronte a un collezionista americano, Maurice Gangnat, che ha il potere di cambiare la sua vita.

Mar 3, h. 20.30 – Il film sarà introdotto da Riccardo Scamarcio

Valeria Golino

Euforia

(Italia 2018, 115’, DCP, col.)

Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. La scoperta di una malattia grave che ha colpito Ettore (della quale lo si vuole tenere all’oscuro) spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui.

Mer 11, h. 15.45

Michele Placido

L’ombra di Caravaggio

(Italia 2022, 120’, DCP, col.)

Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che dettava le regole della rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava come modelli nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano un’indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.

Mer 11, h. 18.15

Giuseppe Piccioni

L’ombra del giorno

(Italia 2022, 125’, DCP, col.)

Ascoli Piceno, 1938. Luciano è il proprietario di un ristorante che si affaccia sulla piazza principale della città, reduce della Grande Guerra simpatizza blandamente per il Partito Fascista al potere e conta fra le sue frequentazioni un gerarca locale. Un giorno appare Anna, giovane donna che si offre di svolgere qualsiasi lavoro, e Luciano la assume come cameriera. Anna ha qualità particolari: ha studiato e piena di iniziativa ma anche di misteri. E fra i due comincia a nascere un sentimento.

Mer 11, h. 20.45

