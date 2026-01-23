Torino è la prima città del Piemonte in cui è nato un comitato per il “no” al referendum sulla giustizia

TORINO – Anche a Torino così come in tante altre città d’Italia è nato un comitato cittadino che sostiene il “no” al referendum costituzionale sulla giustizia. Hanno aderito associazioni, cittadini e giuristi; spiccano la CGIL, Arci, Anpi, Articolo 21, Volere la Luna, Coordinamento Antifascista, Giuristi Democratici, Libera, Se non ora quando?, Comitato Acqua Pubblica.

É il primo comitato ufficiale del Piemonte.

