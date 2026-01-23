Lavori in corso al museo delle Scienze Naturali di Torino: riorganizzazione degli interni e nuovi spazi per l’accoglienza

TORINO – Un intervento di riqualificazione al museo delle Scienze Naturali di Torino pari a 4 milioni di euro. Questa è la novità per l’ente di proprietà della Regione Piemonte, che da accoglierà un cantiere finalizzato alla riqualificazione delle aree di accoglienza, al potenziamento dei servizi al pubblico e al recupero dei cortili storici, nel pieno rispetto del valore monumentale dell’edificio.

I lavori sono finanziati nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Nel dettaglio il progetto prevede la riorganizzazione dell’atrio e delle gallerie storiche, la realizzazione di nuovi spazi per l’accoglienza, il bookshop e la caffetteria, il potenziamento delle aule didattiche, il completo adeguamento dei servizi igienici e il superamento delle barriere architettoniche. Particolare attenzione è riservata alla riqualificazione dei cortili interni, che torneranno a essere spazi armonici con il complesso e la storia della struttura grazie alla rimozione di manufatti antiestetici e fuori dal contesto di pregio.

