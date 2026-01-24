Alla Green School di Oropa due corsi sulla potatura di piante

BIELLA – A partire da febbraio 2026, la Green School, in collaborazione con il Giardino Botanico di Oropa e il supporto dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, organizza due mini-corsi teorico-pratici. Questi workshop, dedicati alla potatura delle piante da frutto e al giardino di montagna, permetteranno ai partecipanti di apprendere tecniche di coltivazione, moltiplicazione e cura delle piante, con attività pratiche in giardino o balcone.

Ogni corso prevede una sessione online e una pratica in presenza di quattro ore e mezza complessive, tenute rispettivamente presso la Riserva Naturale Parco Burcina e il Giardino Botanico di Oropa. I corsi saranno condotti da esperti come Laura Tamburelli e Alessio Vaccari. Il costo per singolo workshop è di 60 euro, mentre per entrambi è di 100 euro (con sconto per soci WWF).

Tutti i dettagli qui.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese