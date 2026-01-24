Emergenza freddo per i senzatetto a Torino: la Croce Rossa organizza un appuntamento per donare coperte, piumoni e sacchi a pelo

TORINO – Per tante, troppe persone, il freddo che caratterizza questi mesi invernali è una vera e propria emergenza. Per proteggere chi non ha un riparo dalle rigide temperature, la Croce Rossa – Comitato di Torino promuove una raccolta straordinaria di materiali termici.

L’appuntamento è per sabato 31 gennaio, dalle 14 alle 18, nella sede torinese di via Bologna 171. Chiunque desideri offrire il proprio contributo può donare coperte, piumoni e sacchi a pelo in buono stato. Tutto il materiale sarà consegnato tempestivamente dalle Unità di Strada alle persone senza dimora durante i servizi notturni, fornendo una protezione vitale contro il gelo.

Ogni singola donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà per chi vive in condizioni di estrema fragilità.

