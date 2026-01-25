Le acque gelide del Po non impediscono il tuffo degli Orsi Polari a Torino

TORINO – Oggi ha avuto luogo una delle tradizioni più longeve e identitarie del capoluogo piemontese. Gli Orsi Polari si sono riuniti al Circolo Canottieri Caprera per il tradizionale Cimento Invernale sul fiume Po, appuntamento simbolo del rapporto profondo tra la città e il suo fiume: erano in 133 i temerari che hanno sfidato le acque gelide, tra di loro anche bambini piccoli.

127 anni di tuffi

Una sfida al freddo che affonda le radici nella storia: il Cimento nacque infatti nel gennaio del 1899, su iniziativa del colonnello Nino Vaudano, fondatore della Rari Nantes Torino, con l’obiettivo di promuovere il nuoto in un’epoca in cui la disciplina era praticata da pochi pionieri. Oggi, a distanza di 127 anni, lo spirito originario è rimasto intatto, tra coraggio, goliardia e senso di appartenenza.

L’edizione 2026 assume un valore particolare perché dedicata alla memoria di Sergio Marzorati, figura storica degli Orsi Polari, ex partigiano e anima della manifestazione. Per circa trent’anni Marzorati ha guidato il gruppo, tuffandosi regolarmente nelle acque del Po e diventando un simbolo di determinazione e passione civile.

Accanto alla dimensione sportiva e simbolica, il Cimento mantiene anche una forte attenzione al sociale. La partecipazione prevedeva una donazione di 10 euro, destinata a sostenere i progetti della ToSwim Inclusive Academy, impegnata nella promozione dell’inclusione attraverso lo sport.

