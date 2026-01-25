Referendum sulla giustizia: a Casale Monferrato i primi banchetti informativi e di raccolta firme

CASALE MONFERRATO – Successivamente alla nascita di vari comitati cittadini per il “No” al referendum costituzionale sulla giustizia, in programma a marzo, ecco che si svolgono le prime iniziative per informare sul tema, motivare e sostenere le cause del “no”.

Nel territorio casalese, il Comitato ha promosso nei giorni scorsi due banchetti informativi e di raccolta firme: venerdì 23 al mercato cittadino e sabato 24 in via Roma. Le iniziative hanno permesso anche a chi non aveva firmato online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica di aderire in presenza alla mobilitazione.

Durante i banchetti è emersa una forte richiesta di informazione sui contenuti della riforma e sui suoi effetti in rapporto alla tutela della Costituzione. Nonostante molte firme fossero già state raccolte online, l’iniziativa sul territorio ha portato a decine di nuove adesioni.

Le attività del comitato proseguiranno nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti informativi a Casale Monferrato e nei comuni limitrofi del casalese.

