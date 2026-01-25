Seguici su

CittadiniTorinoTrasporti

SS20 del Colle di Tenda chiusa a Limone Piemonte per rischio valanghe

La riapertura della strada avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza
Chiara Scerba

Pubblicato

5 secondi fa

il

LIMONE PIEMONTE – Tratto chiuso sulla strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” a Limone Piemonte, nel cuneese, a causa di operazioni di sicurezza legate al rischio valanghe sul versante francese.

Per approfondire:

Lo comunica Anas, precisando che la chiusura riguarda il tratto compreso tra il km 108,700 e il km 111,900, in entrambe le direzioni di marcia.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire le operazioni di distacco artificiale delle valanghe effettuate oltreconfine, in coordinamento con le autorità francesi.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nel monitoraggio della situazione.

Sulla riapertura

La riapertura della strada avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, compatibilmente con l’evoluzione delle operazioni in corso.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a informarsi sulle condizioni della circolazione prima di mettersi in viaggio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *