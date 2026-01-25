CittadiniTorinoTrasporti
SS20 del Colle di Tenda chiusa a Limone Piemonte per rischio valanghe
La riapertura della strada avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza
LIMONE PIEMONTE – Tratto chiuso sulla strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” a Limone Piemonte, nel cuneese, a causa di operazioni di sicurezza legate al rischio valanghe sul versante francese.
Lo comunica Anas, precisando che la chiusura riguarda il tratto compreso tra il km 108,700 e il km 111,900, in entrambe le direzioni di marcia.
Il provvedimento si è reso necessario per consentire le operazioni di distacco artificiale delle valanghe effettuate oltreconfine, in coordinamento con le autorità francesi.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nel monitoraggio della situazione.
Sulla riapertura
La riapertura della strada avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, compatibilmente con l’evoluzione delle operazioni in corso.
Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a informarsi sulle condizioni della circolazione prima di mettersi in viaggio.
