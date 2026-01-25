Juventus-Napoli, ultras intercettati al casello di Trofarello: sequestrati petardi e fumogeni

TORINO – Diverse centinaia di ultras del Napoli, diretti a Torino per la partita Juventus-Napoli in programma alle 18, sono stati intercettati nel pomeriggio dalla Questura di Torino al casello di Trofarello.

Monitoraggio e identificazione degli ultras

I tifosi, arrivati a bordo di minivan e auto private, sono stati fermati attorno alle 16. Più di 300 supporters partenopei sono stati identificati sul posto con il supporto della Polizia Scientifica. Tali gruppi erano già monitorati lungo l’autostrada A21 da pattuglie della Polizia Stradale e della Digos, anche in relazione agli scontri avvenuti in mattinata a Frosinone, dove, sulla carreggiata nord, si sono verificati risse tra un gruppo di tifosi della Lazio – di ritorno dalla trasferta di Lecce – e supporters napoletani diretti verso il Piemonte.

All’ingresso della tangenziale torinese, alla vista del dispositivo di sicurezza, i tifosi si sono disfatti di oltre 100 aste in PVC, numerosi fumogeni, petardi, una torcia di segnalazione e due manufatti esplosivi artigianali. Per la messa in sicurezza del materiale sono intervenuti anche gli artificieri. Tutto il materiale è stato poi sequestrato.

Sono ora in corso le verifiche sulle immagini per attribuire le responsabilità individuali. La posizione dei tifosi identificati sarà vagliata nelle prossime ore per l’adozione di provvedimenti amministrativi e l’eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria.

La partita ha comunque avuto regolare inizio alle ore 18.

