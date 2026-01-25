La Juve abbatte il Napoli, è 3-0 all’Allianz

TORINO – Il Napoli si è presentato a Torino con troppi assenti ed alla lunga ha pagato. La partita è cominciata su ritmi alti, con pressing asfissiante e poche possibilità di costruire. Poi a metà del primo tempo la Juventus ha accelerato.

Prima è arrivato l’incrocio dei pali colpito da Thuram, poi il gol di David al 22′, subito dopo una palla sprecata da Conceicao a Meret battuto (decisivo il salvataggio sulla linea di Buongiorno). Il Napoli però si lamenta per un possibile fallo in area di Bremer su Holjiund che nè arbitro nè Var ravvisano.

Nella ripresa si comincia sulla stessa linea del primo tempo ma un po’ per vota il Napoli cede, comincia a commettere errori e perdere i contrasti.

Il colpo decisivo lo compie Spalletti, che al 78′ fa entrare Miretti per David e decide di giocare con Yildiz punta. Passa un minuto e proprio Miretti sfrutta un errore della difeza azzurra, serve Yildiz, che non sbaglia. 2-0 e partita chiusa, anche perchè il Napoli non ne ha più.

Nel finale c’è solo la Juve, che trova il terzo gol con Kostic all’86’.

