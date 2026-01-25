Seguici su

MeteoPiemonte

Le splendide immagini della nuova nevicata sul Piemonte, imbiancata anche la collina di Torino

Gabriele Farina

Pubblicato

44 secondi fa

il

TORINO – L’attesa neve promessa in settimana è arrivata, copiosa in montagna e appena accennata in pianura. Neve nuovamente abbondante nel cuneese, con Cuneo imbiancata e Limone Piemonte trasformata in un paesaggio da cartolina. Nell’immagine di copertina (foto di Casa Savoia) lo spettacolo offerto a Terme di Valdieri.

Per approfondire:

La neve è arrivata anche a quote più basse, fino in città e nella notte si è imbiancata anche la collina di Torino. E ancora nevicate importanti anche sulle Alpi settentrionali del Piemonte tra Biellese, Vercellese e VCO. Nei video qui di seguito la neve in Piemonte.

La nevicata a Cuneo

La neve sulla collina di Torino

La neve a Balme

Nevicata a Ceresole Reale

Lo spettacolo della neve a Prato Nevoso

