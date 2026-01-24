Attesa altra neve nelle prossime ore in Piemonte su tutto l’arco alpino e rovesci (anche nevosi) a quota più bassa – FOTO

PIEMONTE – Tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio è tornata la neve sulle montagne del Piemonte. E dal tardo pomeriggio di oggi una nuova perturbazione atlantica particolarmente intensa sta causando forti rovesci su Cuneese, Astigiano e Alessandrino, poi in successiva estensione tardo-serale e notturna anche a Torinese, Canavese, Biellese, Novarese, Sesia e VCO, mentre fitte nevicate colpiranno tutte le aree alpine. Non saranno esenti da qualche nevicata anche zone a quota più bassa: nel Cuneese fiocchi che cadranno a una quota in graduale calo dai 700-900 metri ai 300 metri, situazione simile per basso Astigiano, basso Alessandrino e Domodossola. Precipitazioni nevose attese tra i 400 e i 700 metri in alto Piemonte. Possibili però lievi nevicate anche in pianura.

Qui la neve caduta tra ieri notte e oggi a Moncenisio (TO), a 1.460m s.l.m.

Nella gallery qui sotto, immagini da Valdieri (CN), Vignole Borbera (AL) e dalle colline torinesi, dove la neve è caduta ieri notte dai 480-500 metri di quota.

