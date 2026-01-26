BardoLesa 2026, nevica spettacolo a Bardonecchia: trionfa una slitta Tour Eiffel

BARDONECCHIA – Se esistesse un campionato mondiale di creatività su slitta, la BardoLesa giocherebbe stabilmente in Champions League. Anche l’edizione 2026 della gara amatoriale più stravagante dell’inverno alpino ha trasformato Campo Smith in un teatro a cielo aperto dove ingegno, ironia e un pizzico di sana incoscienza si sono fusi in uno show memorabile.

Sabato 24 gennaio, sotto una fitta nevicata che non ha fermato né pubblico né concorrenti, la zona del parterre d’arrivo delle piste di Campo Smith, nel comprensorio Bardonecchia Ski, è diventata la pista di decollo (e talvolta di atterraggio un po’ brusco) di decine di slitte autocostruite. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Bardonecchia e dal Comune di Bardonecchia in collaborazione con ASD Colomion, ha richiamato una folla calorosissima, con tifo da stadio e atmosfera da grande evento sportivo… anche se qui lo sport è decisamente fuori dagli schemi.

Slitte pazze tra curve, salti e ostacoli

La formula è semplice solo in apparenza: equipaggi a bordo di mezzi costruiti artigianalmente devono affrontare una discesa tutt’altro che banale, tra curve, piccoli salti e ostacoli disseminati lungo il tracciato. Con la neve che continuava a scendere fitta, il percorso si è fatto ancora più tecnico e imprevedibile, trasformando ogni discesa in un piccolo film d’avventura.

In gara si è visto di tutto: dalle strutture più essenziali, quasi minimaliste, a veri e propri capolavori di bricolage e fantasia, curati nei minimi dettagli scenografici. Ma tra tutti, un equipaggio ha letteralmente svettato sugli altri.

La Tour Eiffel conquista Bardonecchia

A prendersi la scena – e il premio più ambito – è stata una riproduzione in scala della Tour Eiffel, fedele nei particolari e sorprendentemente… resistente. Il “monumento parigino” su pattini è riuscito nell’impresa di tagliare il traguardo superando curve, salti e insidie del percorso, nonostante le condizioni rese complicate dalla nevicata.

La giuria non ha avuto dubbi: la Torre Eiffel versione alpina è stata premiata come miglior creazione della nona edizione della BardoLesa, simbolo perfetto dello spirito dell’evento, dove conta sì arrivare in fondo, ma soprattutto farlo con stile – e possibilmente facendo ridere e stupire.

L’evento simbolo dell’inverno bardonecchiese

“La BardoLesa è l’evento più atteso e divertente dell’inverno – ha dichiarato Vittorio Montabone, Vice Sindaco di Bardonecchia e ideatore della manifestazione – un momento di intrattenimento dedicato a tutti coloro in soggiorno nella nostra stazione turistica. Una sfida nata per gioco, organizzata dalla Pro Loco Bardonecchia, che di anno in anno è cresciuta sempre più, diventando un evento capace di richiamare migliaia di spettatori”.

Non solo spettacolo, ma anche promozione del territorio. Montabone ha sottolineato come, grazie a condizioni di innevamento ottimali, la stagione turistica stia proseguendo “alla grande”. L’attenzione è già puntata sui mesi di febbraio e marzo, con l’arrivo di gruppi di tour operator nazionali e internazionali e con il periodo clou delle settimane bianche, dal Carnevale fino alla vigilia di Pasqua.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese