Quali sono le 10 migliori trattorie tipiche piemontesi di Torino

Scoprite la classifica delle migliori trattorie piemontesi di Torino
Gabriele Farina

Pubblicato

2 secondi fa

il

TORINO – La cucina piemontese è nota in tutto il mondo per i suoi gusti, la sua varietà e i suoi sapori. Ma quali sono le 10 trattorie tipiche piemontesi migliori di Torino?

Per approfondire:

Abbiamo provato a chiederlo all’intelligenza artificiale e ChatGpt ci ha risposto con questo elenco. Fateci sapere nei commenti se le conoscete, se le apprezzate o se ritenete che in questo elenco manchi qualche locale che merita assolutamente di esserci per la qualità e la tradizione offerta dal suo menù.

Le 10 migliori trattori tipiche piemontesi di Torino

Antiche Sere
Via Cenischia, 9
Una delle trattorie storiche per cucina piemontese autentica in ambiente semplice e familiare.

Trattoria Piemontese
Via Giovanni Francesco Napione, 45,
Classico torinese con menù ricco di piatti regionali a prezzi accessibili.

Piola da Cianci
Largo IV Marzo, 9/b
Piola tradizionale con cucina piemontese rustica e prezzi molto amici.

Tre Galline
Via Gian Francesco Bellezia, 37
Storica trattoria sabauda per piatti classici (anche il bonet è celebre).

Trattoria Cerere
Via Legnano, 17
Piatti regionali in un locale accogliente vicino al centro.

Osteria degli Ottoni
Via Giuseppe Pomba, 6/D
Osteria con forte legame alla tradizione e ottimo menu piemontese.

Locanda da Betty
Via Gianbattista Bogino, 17
Ottimo per piatti regionali e atmosfera conviviale.

Osteria Nuova
Via XX Settembre, 2/M,
Trattoria più “curata” ma sempre radicata nei sapori piemontesi.

Trattoria Carmen
V. Ormea, 15
Locale con piatti del territorio e belle recensioni.

La Piola di Alfredo
Via Sant’Ottavio, 44
Piola tipica con proposta tradizionale e prezzi onesti.

