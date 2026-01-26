Quali sono le 10 migliori trattorie tipiche piemontesi di Torino

TORINO – La cucina piemontese è nota in tutto il mondo per i suoi gusti, la sua varietà e i suoi sapori. Ma quali sono le 10 trattorie tipiche piemontesi migliori di Torino?

Abbiamo provato a chiederlo all’intelligenza artificiale e ChatGpt ci ha risposto con questo elenco. Fateci sapere nei commenti se le conoscete, se le apprezzate o se ritenete che in questo elenco manchi qualche locale che merita assolutamente di esserci per la qualità e la tradizione offerta dal suo menù.

Le 10 migliori trattori tipiche piemontesi di Torino

Antiche Sere

Via Cenischia, 9

Una delle trattorie storiche per cucina piemontese autentica in ambiente semplice e familiare.

Trattoria Piemontese

Via Giovanni Francesco Napione, 45,

Classico torinese con menù ricco di piatti regionali a prezzi accessibili.

Piola da Cianci

Largo IV Marzo, 9/b

Piola tradizionale con cucina piemontese rustica e prezzi molto amici.

Tre Galline

Via Gian Francesco Bellezia, 37

Storica trattoria sabauda per piatti classici (anche il bonet è celebre).

Trattoria Cerere

Via Legnano, 17

Piatti regionali in un locale accogliente vicino al centro.

Osteria degli Ottoni

Via Giuseppe Pomba, 6/D

Osteria con forte legame alla tradizione e ottimo menu piemontese.

Locanda da Betty

Via Gianbattista Bogino, 17

Ottimo per piatti regionali e atmosfera conviviale.

Osteria Nuova

Via XX Settembre, 2/M,

Trattoria più “curata” ma sempre radicata nei sapori piemontesi.

Trattoria Carmen

V. Ormea, 15

Locale con piatti del territorio e belle recensioni.

La Piola di Alfredo

Via Sant’Ottavio, 44

Piola tipica con proposta tradizionale e prezzi onesti.

