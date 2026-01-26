Torino, coltivava marijuana in casa: trovate due serre e 21 piante, arrestato 37enne

TORINO – Una operazione della polizia di Stato ha portato all’arresto di un 37enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

A seguito di attività info-investigativa, i poliziotti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna hanno effettuato degli accertamenti in una abitazione di via Banfo dove veniva riscontrata la coltivazione di sostanza stupefacente.

Sul posto gli agenti percepivano un forte odore di marjuana provenire dalla porta d’ingresso dell’appartamento e, dopo aver essere entrati all’interno, hanno identificato un uomo che si mostrava reticente al controllo.

Nel corridoio dell’abitazione sono state rinvenute due serre con 21 vasi contenenti piante già pronte e germogli di marjuana di varie altezze e foglie essiccate. Nel box doccia sono stati recuperati diversi prodotti utilizzati per la coltivazione come fertilizzanti, terra, contenitore a led, sacchetti in tela per setacciare le piante e altri prodotti chimici.

Infine, in cucina gli agenti di polizia hanno recuperato anche un kit completo per il controllo dell’umidità e del PH delle piante, oltre a un lux metro digitale, un pezzo di hashish, altri 100 gr di marjuana sparsi in alcuni barattoli, un bilancino di precisione e quasi 585 euro in denaro contante.

