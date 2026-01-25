Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari e crea un suo “gemello digitale”

CHIVASSO – Khaby Lame, il creator chivassese più seguito al mondo su TikTok, è al centro di un’operazione finanziaria internazionale che, secondo documenti ufficiali depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, avrebbe un valore complessivo di 975 milioni di dollari. Non si tratta solo di una cessione di quote, ma di un passaggio che segna l’evoluzione definitiva dell’influencer economy in industria strutturata, dove immagine, tecnologia e commercio digitale si fondono.

L’operazione finanziaria

L’accordo risulta sottoscritto il 9 gennaio 2026 da Rich Sparkle Holdings Limited, gruppo internazionale, che ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale di Step Distinctive Limited, società attiva nel settore del live streaming e-commerce.

Dalla documentazione (Form 6-K) emerge che Serigne Khabane Lame deteneva — direttamente e indirettamente tramite la società Dominant Action Limited — il 49% del capitale della società oggetto della cessione. Tra gli altri venditori figurano Pink13 Group Inc. e Develop Master Limited.

Il corrispettivo dell’operazione non sarà versato in contanti: il pagamento avverrà attraverso l’emissione di 75 milioni di nuove azioni ordinarie di Rich Sparkle Holdings a favore dei venditori. Una clausola vincolante prevedeva che la valutazione della società target non potesse scendere sotto i 900 milioni di dollari, soglia che, al termine della due diligence, risulta superata.

La transazione è classificata come “material definitive agreement”, una categoria che segnala operazioni rilevanti per il mercato e che può comportare un cambio di controllo per la società quotata coinvolta.

Il cuore tecnologico: nasce il “Digital Twin” di Khaby

L’aspetto più innovativo dell’accordo riguarda però l’intelligenza artificiale. Khaby Lame ha autorizzato l’utilizzo dei propri dati biometrici per la creazione di un AI Digital Twin, un “gemello digitale” capace di replicare espressioni facciali, movimenti e voce.

Secondo quanto indicato nei documenti SEC, questa tecnologia consentirà:

produzione continua di contenuti digitali

versioni multilingue dello stesso format

live streaming commerciali simultanei

operatività senza limiti di fuso orario

L’obiettivo dichiarato è sostenere un modello di commercio digitale globale attivo 24 ore su 24, in cui il creator diventa un asset scalabile attraverso l’IA.

La macchina operativa: tre anni di gestione industriale

Per i prossimi tre anni, la gestione delle attività di live streaming e-commerce sarà affidata a Anhui Xiaoheiyang Network Technology Company Limited, società specializzata nel settore.

Il partner industriale curerà l’intera filiera:

produzione dei contenuti

gestione delle piattaforme di vendita

supply chain

logistica e spedizioni

Particolare attenzione sarà rivolta ai mercati di Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, aree considerate ad alta crescita per il commercio digitale basato su creator economy.

L’intera operazione è regolata da un articolato accordo di compravendita di quote, che disciplina condizioni sospensive, autorizzazioni regolamentari e modalità di esecuzione.

Il nuovo ruolo di Khaby: da influencer ad asset industriale

Nonostante la cessione delle quote, Khaby Lame resterà centrale nella struttura. I documenti ufficiali sottolineano come la sua presenza sia considerata strategica per:

sviluppo commerciale

monetizzazione dell’ecosistema digitale

valorizzazione del brand personale

Il creator assumerà anche un ruolo di azionista di controllo nella nuova configurazione, rafforzando il proprio posizionamento non più solo come volto social, ma come leva industriale all’interno di un gruppo quotato.

Secondo le stime incluse nell’operazione, l’ecosistema commerciale legato ai contenuti di Khaby Lame potrebbe generare vendite annue superiori ai 4 miliardi di dollari.

Creator economy, fase due

L’operazione segna un passaggio simbolico: l’influencer non è più soltanto testimonial o produttore di contenuti, ma diventa infrastruttura commerciale, replicabile grazie all’intelligenza artificiale e integrata in catene industriali globali.

Il completamento definitivo dell’acquisizione sarà comunicato al mercato solo dopo il soddisfacimento di tutte le condizioni contrattuali. Ma il messaggio è già chiaro: la creator economy entra in una fase in cui finanza, tecnologia e identità digitale si fondono in un unico modello di business scalabile su scala mondiale.

