BiellaCronaca
Scontro sulle piste di Bielmonte: donna ferita trasportata in ospedale
La vittima ha riportato un trauma toracico ed è stata soccorsa dal personale alpino con l’elicottero
BIELLA – Questa mattina sulle piste da sci di Bielmonte si è verificato un incidente tra due sciatori. Ad avere la peggio è stata una donna, urtata da un uomo mentre affrontava una discesa.
Secondo quanto riferito dal personale della pista, la sciatrice ha riportato un trauma al torace. I soccorritori del comprensorio hanno prestato le prime cure sul posto, prima di trasferirla con l’elicottero del soccorso alpino all’ospedale più vicino per cure più approfondite.
Non sono ancora chiare le dinamiche esatte dell’incidente né le condizioni dell’uomo coinvolto, che non sembra aver riportato ferite gravi.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese