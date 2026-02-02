5 milioni di euro in più dalla Regione Piemonte per i pediatri di libera scelta

PIEMONTE – La Giunta regionale ha approvato la delibera che recepisce la pre-intesa sull’accordo integrativo regionale per la pediatria di libera scelta, firmata lo scorso 25 novembre con i sindacati di categoria, e autorizza la sottoscrizione dell’accordo nazionale.

La Regione stanzia 5 milioni di euro aggiuntivi per rafforzare l’organizzazione e l’attività dei pediatri, risorse che potranno essere rivalutate negli anni successivi in base ai fondi disponibili e alla riorganizzazione della medicina territoriale. L’obiettivo è anche migliorare la presa in carico dei pazienti senza medico.

L’accordo valorizza il ruolo dei pediatri nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella gestione delle condizioni croniche e fragili, rafforzando l’integrazione con case della comunità e servizi sanitari territoriali. È inoltre previsto lo sviluppo delle Aggregazioni Funzionali Territoriali pediatriche, per garantire continuità assistenziale e una maggiore diffusione degli ambulatori sul territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese