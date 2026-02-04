Le scritte choc sui muri di Palazzo Nuovo a Torino dopo l’occupazione dei collettivi universitari – FOTO

TORINO – L’Università di Torino ha riaperto, ci sono lezioni ed esami da svolgere, ma sui muri di Palazzo Nuovo sono rimasti ancora i segni dell’ultima occupazione.

Era il 28 gennaio, quando nel tardo pomeriggio i collettivi universitari hanno occupato Palazzo Nuovo, storica sede delle facoltà umanistiche, al termine di un’assemblea convocata proprio all’interno dell’edificio. Al centro della protesta, la decisione del Rettorato di chiudere la struttura per due giorni, impedendo di fatto lo svolgimento di un evento musicale organizzato contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Su quei muri, rimasti imbrattati, si leggono frasi molto forti contro le forze dell’ordine. Scritte che sono finite sui canali social della ministra Bernini.

Queste sono alcune delle immagini comparse negli spazi occupati dell’Università di Torino alla vigilia della manifestazione a sostegno di Askatasuna di sabato scorso. Non si tratta soltanto di uno sfregio di spazi pubblici né di una grave offesa alla comunità accademica torinese e all’intero sistema universitario italiano.

Così su X il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Queste immagini rappresentano un manifesto politico esplicito: la violenza elevata a metodo di azione, l’aggressione alle forze dell’ordine rivendicata come pratica politica, l’attacco allo Stato come forma di eversione e la negazione stessa delle istituzioni democratiche. Di fronte a fatti di questa gravità, la sola condanna non è più sufficiente. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in pieno sostegno all’Università di Torino, intende presentare denuncia per individuare e perseguire i responsabili di questo gesto inaccettabile. L’Università è e deve restare un luogo di libertà, di confronto e di rispetto. La violenza non è un’opinione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese