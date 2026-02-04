TORINO – La giornata di giovedì 5 febbraio 2026 a Torino sarà caratterizzata da un’evoluzione meteorologica ben definita: una prima parte stabile e in prevalenza soleggiata, seguita da un graduale aumento della nuvolosità fino a un peggioramento serale, quando sono attese deboli piogge. Un cambio di scenario che non porterà criticità, ma che segnerà la fine della parentesi anticiclonica. Sul Piemonte occidentale persisteranno nelle prime ore del giorno residui effetti dell’alta pressione, responsabile di condizioni asciutte e cieli poco nuvolosi. In serata, tuttavia, l’ingresso di correnti più umide di origine sud-orientale favorirà un rapido aumento della copertura nuvolosa, con le prime precipitazioni sparse sulle pianure.

Mattino: cieli sereni e clima freddo ma asciutto

Il mattino torinese si aprirà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, garantendo buona visibilità e condizioni ideali per gli spostamenti. Le temperature minime si attesteranno intorno a 1°C, con una sensazione di freddo accentuata nelle zone più aperte. I venti deboli da Sud-Sudovest non avranno effetti significativi sul comfort termico.

Pomeriggio: aumento graduale delle nubi e clima più mite

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare, pur mantenendo condizioni generalmente asciutte. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, valori relativamente miti per il periodo. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1947 metri, confermerà l’assenza di irruzioni fredde in quota.

Sera: cielo coperto e deboli piogge

In serata il cielo diventerà molto nuvoloso o coperto, con l’arrivo delle prime deboli piogge, per un accumulo complessivo stimato intorno ai 4 millimetri. I venti, inizialmente deboli, tenderanno a disporsi da Nordest, accompagnando il cambio di circolazione. Non sono previste allerte meteo, segnale di un peggioramento contenuto.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 6 febbraio: tempo variabile, con nubi irregolari e possibilità di piogge;

tempo variabile, con nubi irregolari e possibilità di piogge; Sabato 7 febbraio: condizioni in prevalenza soleggiate, clima più stabile;

condizioni in prevalenza soleggiate, clima più stabile; Domenica 8 febbraio: variabilità, con alternanza tra sole e passaggi nuvolosi.

