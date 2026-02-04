Seguici su

Scontro tra auto e monopattino a Saluzzo: uomo ferito lievemente

Intervento di carabinieri e Croce Verde

SALUZZO – Incidente stradale questa mattina a Saluzzo, all’altezza della rotatoria dei vigili del fuoco in via Lagnasco, dove un uomo alla guida di un monopattino elettrico è stato urtato da un’automobile.

A seguito dell’impatto il conducente del monopattino, è caduto a terra finendo sul cordolo centrale della rotonda.

Al momento dell’incidente l’asfalto risultava particolarmente viscido a causa della pioggia, una condizione che potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’urto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e un’ambulanza della Croce Verde, che ha prestato le prime cure all’uomo.

Le sue condizioni non destano preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.

