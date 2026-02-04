Due cani in catene e acqua sporca a Manta: appello urgente per adozione e maggiore vigilanza

CUNEO – A Manta, un amstaff e un meticcio sono stati trovati legati a un metro di catena, senza possibilità di movimento e con acqua sporca, all’interno di un recinto familiare. La scoperta è stata effettuata dalle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia, che hanno immediatamente provveduto a garantire agli animali acqua pulita, cibo e maggiore libertà di movimento, rilevando l’impossibilità dei proprietari di assicurare loro una custodia corretta.

I cani, attualmente affidati temporaneamente, necessitano di una nuova famiglia con urgenza. La situazione è stata ritenuta delicata dai pubblici ufficiali zoofili, che hanno deciso di non procedere a denuncia penale o sequestro, privilegiando misure mirate al benessere degli animali. Il caso evidenzia anche la mancanza di interventi efficaci nonostante segnalazioni precedenti al Comune e ad associazioni animaliste.

Il caso sottolinea la persistenza del maltrattamento animale, nonostante l’esistenza di normative penali come l’art. 544-ter c.p., che prevedono pene fino a due anni di reclusione e multe fino a 30.000 euro.

Le guardie zoofile invitano chiunque sia interessato a contribuire alla tutela degli animali o a segnalare casi di maltrattamento a contattarle al numero 3665363544.

