Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Novara-Arona: ecco quando

TORINO – Per lavori infrastrutturali programmati nei weekend del 7/8 e 21/22 febbraio e successivamente nei giorni di sabato e domenica del 7/8 e 14/15 marzo sono previste modifiche alla circolazione dei treni della linea Novara-Arona.

Al fine di garantire la continuità del servizio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus tra le stazioni di Novara e Arona.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione.

I viaggiatori, fa sapere Trenitalia, saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

I canali di acquisto sono aggiornati.

