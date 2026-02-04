Novara travolge il Benfica e va ai playoff di Champions League

NOVARA – Novara ha dominato il Benfica con un netto 3-0 (25-20, 25-17, 25-15) nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile, regalando una grande festa ai 2.100 spettatori del PalaIgor. Una serata di conferme per le piemontesi, in un clima che nelle ultime settimane era stato animato da voci di presunta crisi interna e addirittura di un possibile addio di coach Lorenzo Bernardi, puntualmente smentite sul campo.

L’incontro, pur essendo ininfluente per la classifica finale del girone, ha avuto grande valore strategico in vista del tabellone della fase a eliminazione diretta. Le “Zanzare” avevano già assicurato il secondo posto nella Pool B dietro al Fenerbahce Istanbul, che ha chiuso a punteggio pieno con 6 vittorie e 17 punti, mentre Novara si è fermata a 4 successi e 13 punti. Questo piazzamento significherà playoff in modalità andata-ritorno contro un’avversaria che verrà definita a conclusione degli incontri di tutti i gironi, con il pass per i quarti di finale riservato alle prime classificate dei cinque raggruppamenti.

La partita è stata a senso unico fin dall’inizio: le piemontesi hanno preso il largo nel cuore dei primi due set e hanno chiuso il terzo senza lasciare spazio al Benfica, conquistando il successo in appena settanta minuti.

Tra le protagoniste del match, spicca l’opposto Tatiana Tolok con 16 punti e il 56% in attacco. Ottima anche la prestazione della centrale Silke van Avermaet, autrice di 11 punti con 2 muri e un impressionante 73% in fase offensiva, affiancata da Veronica Costantini (8 punti, 3 muri). In banda, Lina Alsmeier (9) e Mayu Ishikawa (7) hanno supportato al meglio la regia di Carlotta Cambi, mentre il libero Giulia De Nardi ha chiuso con un eccellente 80% di ricezione positiva.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese