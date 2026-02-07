Seguici su

Verbania: arrestato 29enne per stalking nei confronti dell’ex compagna

L’uomo dovrà scontare 10 mesi di reclusione
Alessia Serlenga

Pubblicato

2 minuti fa

il

VERBANIA – I carabinieri della stazione di Verbania hanno arrestato un uomo di 29 anni, ritenuto responsabile di atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex compagna. L’operazione è il risultato di un’articolata indagine condotta dalla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri presso la Procura della Repubblica di Verbania.

Le indagini hanno ricostruito una condotta persecutoria prolungata nel tempo: l’uomo avrebbe rivolto minacce di morte e messaggi intimidatori all’ex compagna, molestandola e pedinandola sia nei pressi della sua abitazione sia nei luoghi che frequentava abitualmente.

Il 29enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verbania, dove dovrà scontare una pena di 10 mesi di reclusione.

