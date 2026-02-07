Villa svaligiata in pieno giorno a Moncalieri: bottino da decine di migliaia di euro

MONCALIERI – Una villa isolata a Revigliasco è stata svaligiata questa mattina, mentre il proprietario era assente. I ladri, approfittando della posizione appartata dell’abitazione, hanno forzato una finestra e sono entrati, portando via preziosi per decine di migliaia di euro, tra diamanti, orologi di lusso e monete d’oro.

Il proprietario ha scoperto il furto al suo rientro e ha subito contattato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Moncalieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Non è escluso che a colpire sia stata una banda specializzata, con informazioni precise sugli orari e sulle abitudini della vittima.

