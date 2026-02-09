Torino rinnova l’adesione al Coordinamento Comuni per la Pace: 37 le amministrazioni aderenti

TORINO – La Città di Torino ha rinnovato la propria adesione al Coordinamento Comuni per la Pace (CoCoPa), dopo la scadenza della precedente convenzione avvenuta alla fine dello scorso anno. La delibera è stata approvata in Sala Rossa e conferma Torino come socio fondatore e membro di diritto dell’organismo.

Il CoCoPa riunisce Comuni ed enti locali del Piemonte impegnati nella promozione della cultura della pace e della nonviolenza, attraverso attività di educazione alla cittadinanza globale, progetti di cooperazione allo sviluppo e iniziative di solidarietà a livello nazionale e internazionale.

L’obiettivo del coordinamento è rafforzare il lavoro di rete tra amministrazioni, favorendo la condivisione di buone pratiche e la realizzazione di iniziative comuni sui temi della pace, della convivenza e dei diritti. Tra le finalità c’è anche la creazione di un canale stabile di dialogo con Regione, ministeri, Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e istituzioni italiane e internazionali.

Secondo i dati aggiornati al 2025, il CoCoPa della provincia di Torino conta, oltre al Comune e alla Città Metropolitana, altre 35 amministrazioni locali aderenti.

