Seguici su

CronacaTorino

Lanciano cellulari e droga nel carcere di Torino: intercettato il pacco dalla polizia penitenziaria

All’interno c’erano due smartphone, una scheda sim, 16 grammi di cocaina e 527 grammi di hashish

Pubblicato

8 secondi fa

il

TORINO – Un pacco contenente telefoni cellulari e droga è stato intercettato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Torino prima che arrivasse ai detenuti. A lanciarlo all’interno dell’istituto, nel tardo pomeriggio di domenica, sarebbe stato un uomo dopo aver scavalcato le recinzioni.

Per approfondire:

Gli agenti hanno notato alcuni detenuti pronti a recuperarlo con una lenza e sono intervenuti riuscendo a sequestrarlo. All’interno c’erano due smartphone, una scheda sim, 16 grammi di cocaina e 527 grammi di hashish.

“La situazione nel carcere di Torino è sempre più caotica e fuori controllo – dichiara Leo Beneduci, segretario generale del sindacato Osapp -. La polizia penitenziaria è sempre più sola ma continua a svolgere il proprio dovere con professionalità e spirito di sacrificio nonostante una gravissima carenza di personale. Servono interventi strutturali immediati perché episodi così gravi non diventino la normalità e venga garantita la sicurezza dell’intera collettività”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *