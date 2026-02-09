Lanciano cellulari e droga nel carcere di Torino: intercettato il pacco dalla polizia penitenziaria

TORINO – Un pacco contenente telefoni cellulari e droga è stato intercettato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Torino prima che arrivasse ai detenuti. A lanciarlo all’interno dell’istituto, nel tardo pomeriggio di domenica, sarebbe stato un uomo dopo aver scavalcato le recinzioni.

Gli agenti hanno notato alcuni detenuti pronti a recuperarlo con una lenza e sono intervenuti riuscendo a sequestrarlo. All’interno c’erano due smartphone, una scheda sim, 16 grammi di cocaina e 527 grammi di hashish.

“La situazione nel carcere di Torino è sempre più caotica e fuori controllo – dichiara Leo Beneduci, segretario generale del sindacato Osapp -. La polizia penitenziaria è sempre più sola ma continua a svolgere il proprio dovere con professionalità e spirito di sacrificio nonostante una gravissima carenza di personale. Servono interventi strutturali immediati perché episodi così gravi non diventino la normalità e venga garantita la sicurezza dell’intera collettività”.

