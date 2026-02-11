Stefania Costantini dedica la medaglia olimpica ad Angela Romei, la compagna esclusa dalla squadra di curling

MILANO – Una dedica fatta col cuore che però rischia di rinfocolare le polemiche. Stefania Costantini, protagonista con Amos Mosamer di uno splendido bronzo olimpico nel curling, ha dedicato la propria medaglia ad Angela Romei.

Una dedica per la compagna e amica “con cui avrei voluto condividere la prossima settimana, ma purtroppo non sarà così”, ha detto Costantini.

L’esclusione di Angela Romei

Angela Romei non fa parte infatti della nazionale femminile che scenderà in campo nei prossimi giorni nel torneo a squadre di curling perchè esclusa dal tecnico Marco Mariani.

Un’esclusione che nelle settimane precedenti l’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 aveva fatto molto discutere. Era stata la stessa Romei a denunciare la propria esclusione a favore di Rebecca Mariani, figlia diciannovenne del Direttore Tecnico e a suo dire non meritevole del posto in squadra.

Angela Romei è comunque presente alle Olimpiadi. E’ lei infatti a commentare le partite di curling per Rai Sport.

