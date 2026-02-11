Violenza di genere: a Torino patto tra Questura e AslTo3

TORINO – Intervenire non solo sulle conseguenze della violenza, ma sulle sue cause, lavorando direttamente con gli autori per evitare che i comportamenti si ripetano. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato tra la Questura di Torino e l’AslTo3, un accordo che formalizza un percorso condiviso nella gestione dei casi di violenza di genere, rafforzando la collaborazione tra forze dell’ordine, sanità e territorio.

Il punto di partenza è l’esperienza maturata dall’AslTo3 con il CUAV (Centro per Uomini Autori di Violenza) “Sorry”, attivo dal 2023 e strutturato secondo i criteri dell’Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022. Il centro propone percorsi individuali o di gruppo, della durata minima di un anno, rivolti agli uomini che hanno agito comportamenti violenti, con l’obiettivo di favorire l’assunzione di responsabilità, il superamento degli stereotipi di genere e lo sviluppo di modalità relazionali non violente.

Il protocollo prevede che, al momento della notifica dell’ammonimento del Questore, la persona ammonita venga informata della possibilità di rivolgersi – su base volontaria – a uno dei Centri per Uomini Autori di Violenza accreditati e iscritti nel Registro regionale. Un’opportunità concreta di cambiamento che si affianca agli strumenti di tutela delle vittime, la cui sicurezza resta priorità assoluta.

L’AslTo3 è impegnata nel contrasto alla violenza di genere dal 2016, attraverso un’équipe multiprofessionale che coinvolge servizi sanitari, ospedalieri e territoriali. Dal 2019 l’Azienda ha sviluppato un percorso specifico per gli autori di violenza, in collaborazione con terzo settore, servizi sociali, autorità giudiziarie e forze dell’ordine.

Accanto alla Questura di Torino e all’AslTo3, hanno sottoscritto l’accordo diverse realtà del territorio: S.I.S.P.Se ETS (Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale), Fondazione Gruppo Abele Onlus, Centro Studi e Trattamento dell’Agire Violento APS, Il Cerchio degli Uomini APS, Associazione Punto a Capo ODV e Associazione SPICO APS. Tutte operano in rete con i servizi sanitari, sociali e assistenziali secondo un approccio multidisciplinare.

