Novara, arrestato 54enne con oltre un chilo e mezzo di cocaina

NOVARA – La Polizia di Stato di Novara ha tratto in arresto, nella serata del 6 febbraio, un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è iniziata con un servizio di monitoraggio che ha portato al controllo dell’uomo a bordo della propria autovettura. Gli agenti hanno rinvenuto quattro dosi di cocaina già pronte per essere vendute. La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione di Galliate, dove sono stati sequestrati 350 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e oltre 15.000 euro in contanti.

Nel corso delle indagini è emerso che l’uomo possedeva una seconda abitazione in provincia di Savona. Anche in questo appartamento è stata rinvenuta cocaina per un quantitativo superiore a 1 kg.

Dopo gli atti di rito, il 54enne è stato dichiarato in stato di arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre reti di spaccio nella zona.

