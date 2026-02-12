Ha confessato l’uomo che ha sepolto la madre a Stupinigi: l’ho uccisa per la pensione

PIOBESI TORINESE – Marco Paventi, 58 anni, ha confessato di aver ucciso la madre, Enrica Bardotti, 86 anni. Il cadavere dell’anziana donna era stato ritrovato nella serata di mercoledì 11 febbraio 2026 nei boschi di Stupinigi a Nichelino, su indicazione dello stesso figlio.

La confessione è arrivata nella notte, quando Paventi ha raccontato ai carabinieri della stazione di Carignano, che conducono le indagini sotto il coordinamento del pm Francesco La Rosa della Procura di Torino, i dettagli del delitto, avvenuto secondo lui a metà gennaio.

“Non volevo perdere i soldi della sua pensione, che sono il mio unico sostentamento”, avrebbe spiegato l’uomo, motivando così il gesto. Secondo quanto raccontato, Paventi avrebbe strangolato la madre e poi finito il delitto a martellate. Successivamente, avrebbe caricato il corpo in auto per trasportarlo e seppellirlo nei boschi di Stupinigi.

Il 58enne è ora accusato di omicidio volontario aggravato e di occultamento di cadavere e si trova già in carcere. Dai primi accertamenti emerge che tra madre e figlio erano frequenti i contrasti economici.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda e confermare la dinamica del tragico episodio.

