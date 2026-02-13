Scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, il sindaco di Alba proclama il lutto cittadino

ALBA – Si è spenta ieri all’età di 87 anni Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. e presidente della Fondazione Ferrero.

Maria Franca Fissolo ha rappresentato per anni un punto di equilibrio tra dimensione familiare e impresa, incarnando lo stile Ferrero fatto di riservatezza, attenzione al territorio e forte identità aziendale. La sua attività si è estesa anche alla Fondazione Ferrero, realtà impegnata in ambito culturale e sociale, particolarmente radicata nel territorio albese.

Lutto cittadino ad Alba

Per questo motivo, il sindaco di Alba ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 14 febbraio 2026, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie previste per le ore 15.00 nella Cattedrale di San Lorenzo in piazza Risorgimento ad Alba.

L’Amministrazione comunale fa sapere di partecipare con profondo cordoglio al lutto che ha colpito la famiglia Ferrero e l’intera comunità albese per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero. Figura di straordinario rilievo umano e impegno civile, Fissolo, ha contribuito in modo determinante a scrivere una pagina fondamentale della storia economica, sociale e culturale della città.

In occasione del lutto cittadino:

le bandiere esposte sugli edifici pubblici saranno collocate a mezz’asta durante i funerali;

saranno sospese le attività mercatali su aree pubbliche e ogni tipo di manifestazione che si svolga in tali spazi.

L’Amministrazione comunale invita inoltre:

tutti i cittadini, gli enti, le associazioni e gli imprenditori a esprimere, nelle forme ritenute più opportune, la propria partecipazione al dolore della famiglia e la riconoscenza che lega la comunità albese a Maria Franca Fissolo Ferrero;

le attività commerciali a sospendere la vendita durante le esequie;

gli enti pubblici a sospendere le attività nel corso della cerimonia funebre o a promuovere iniziative di ricordo nello stesso periodo.

