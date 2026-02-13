Chili di droga e migliaia di euro in contanti: otto persone arrestate a Torino

TORINO – Negli ultimi 15 giorni, la polizia di Stato ha arrestato otto persone nel quartiere Barriera Milano di Torino, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti.

I controlli e gli arresti

Gli interventi hanno riguardato l’asse di corso Giulio Cesare, corso Palermo, via Fossata, Corso Venezia, via Sandigliano, via Sinigaglia e hanno consentito di sequestrare oltre 1 kg di marijuana, 560 grammi di hashish e diverse dosi di cocaina e crack già pronte allo smercio. Sequestrata ai pusher la somma di oltre 5.000€, ritenuta provento dell’illecita attività.

Durante un controllo in via Vallero, gli operatori hanno fermato due soggetti entrati all’interno di un minimarket per acquistare delle birre. Uno di loro, di 32 anni, intuito che la polizia lo avrebbe sottoposto a controllo, ha poggiato sugli scaffali dell’esercizio commerciale un voluminoso borsone.

Una azione che non è sfuggita ai poliziotti della squadra mobile, che hanno controllato l’interno del borsone, rinvenendo 133 buste contenenti in totale 550 grammi di marijuana; nell’abitazione dell’uomo rinvenuti ulteriori 560 grammi della medesima sostanza oltre a materiale vario utile per il confezionamento, nonché la somma di 2.400 € circa.

Due uomini, di 20 e 29 anni, sono stati invece arrestati a seguito della cessione di sostanza stupefacente (crack e cocaina) ad alcuni soggetti gravitanti nella zona di Corso Venezia, via Fossata, via Cigna.

Il ventenne si spostava nel cuore della notte, a bordo di una bicicletta, nella zona di piazza Ghirlandaio: i poliziotti lo vedevano prendere dal cavo orale delle palline e cederle ai suoi acquirenti dietro il pagamento di somme di denaro. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti 90 €, in banconote di piccolo taglio.

Il 29enne incontrava, invece, i suoi acquirenti nell’androne di un palazzo di corso Giulio Cesare; questa volta lo stupefacente era nascosto nei calzini. A suo carico è stata sequestrata la somma di 155 €.

Altri due cittadini sono stati arrestati all’intersezione fra Corso Giulio Cesare e via Sandigliano; mentre uno sostava all’angolo con funzioni di “palo”, gli altri due percorrevano avanti e indietro il tratto di strada. Gli agenti di polizia avevano modo di documentare come uno di loro inviasse dall’altro gli acquirenti della sostanza che, questa volta, era nascosta sotto il cappellino di lana indossato dal pusher. A loro carico sono state sequestrate consistenti somme di denaro procapite, per un totale complessivo di oltre 600 € in banconote di piccolo taglio.

In via Sinigaglia e in Corso Palermo sono stati, infine, arrestati un 33enne e un 30enne. A carico del primo sono stati sequestrati 6 panetti di hashish per un peso totale di 560 grammi e la somma di denaro di 2.000€, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

