Arrestato a Torino l’autore di una rapina in un negozio d’antiquariato: l’uomo aveva anche legato la titolare

TORINO – Era già in carcere il cinquantottenne che è stato posto in custodia cautelare a Torino per una rapina in un negozio di antiquariato in centro.

Durante la rapina, commessa la scorsa estate, l’uomo era entrato nel negozio fingendosi interessato all’acquisto di alcuni gioielli, ma avvicinandosi alla titolare le aveva intimato di consegnare dei preziosi, minacciandola con un coltello. Ne è nata una colluttazione al culmine della quale il 58enne, dopo aver afferrato la donna per le braccia e averla trascinata sul retro del negozio, le ha legato i polsi e le caviglie con nastro adesivo, coprendole anche la bocca.

Dopodiché, il rapinatore è riuscito a impossessarsi di un cofanetto contenente monili e oggetti di gioielleria per un valore complessivo stimato in circa 20 mila euro, nonché di 8 mila euro in contanti, dandosi poi alla fuga.

Le indagini della Squadra mobile torinese hanno permesso acquisire elementi utili all’identificazione dell’autore del fatto, che nel settembre del 2025 aveva confessato. L’autorità giudiziaria ha ora comminato il provvedimento. L’uomo era già detenuto nella casa circondariale “Lorusso e Cutugno” dal novembre 2025, poiché arrestato in flagranza per lesioni commesse ai danni di personale sanitario dell’ospedale “San Giovanni Bosco”.

