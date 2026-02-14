Roulotte abbandonata in mezzo alla strada provoca uno scontro tra auto e camion a Cerano

NOVARA – Sulla strada provinciale 4 a Cerano c’è stato un incidente causato da una roulotte in mezzo alla strada. É successo ieri mattina, vicino a una rotonda in direzione Cassolnovo. La dinamica dello scontro è questa: una vettura si è trovata di fronte alla roulotte, ha invaso la corsia opposta, ma ha urtato un camion. Quest’ultimo mezzo è uscito di strada, perdendo olio. Nessuno è rimasto ferito, ma l’auto coinvolta è semidistrutta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trecate, in collaborazione con la polizia locale di Cerano ed una pattuglia della polizia stradale per la gestione della viabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese